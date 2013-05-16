缅甸总统吴登盛下周将与奥巴马会面

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月15日电 - 美国白宫周三称，奥巴马将于5月20日在白宫会见缅甸总统吴登盛（Thein Sein）。缅甸已结束军政府统治，奥巴马寻求继续推动缅甸实施改革。
白宫发言人卡尼（Jay Carney）在声明中说：“总统（奥巴马）期待与吴登盛总统探讨缅甸在发展民主、解决民众和种族冲突、发展经济等方面的诸多挑战，并探讨美国能如何提供帮助。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。