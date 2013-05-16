缅甸总统吴登盛下周将与奥巴马会面

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月15日电 - 美国白宫周三称，奥巴马将于5月20日在白宫会见缅甸总统吴登盛（Thein Sein）。缅甸已结束军政府统治，奥巴马寻求继续推动缅甸实施改革。

白宫发言人卡尼（Jay Carney）在声明中说：“总统（奥巴马）期待与吴登盛总统探讨缅甸在发展民主、解决民众和种族冲突、发展经济等方面的诸多挑战，并探讨美国能如何提供帮助。”（完）