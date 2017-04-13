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时事要闻 | 2017年 4月 13日 星期四 09:59 BJT

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时

路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。

特朗普在与北约秘书长史托腾伯格召开记者会时，感谢北约成员国支持他上周四的决定，向叙利亚空军基地发射59枚巡航导弹，以报复对平民实施化学武器袭击的行为，并表示是时候结束叙利亚内战了。

“我曾说过这个组织过时了，不过现在已不再是这样，”特朗普称，。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李爽)

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