美国海军拟向新加坡派遣濒海战斗舰

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透华盛顿12月15日电（记者 Andrea Shalal-Esa）---美国海军将派遣数艘濒海战斗舰（LCS）进驻新加坡，并可能於未来几年在菲律宾也进行类似行动。此举或令中国更为担忧，在南中国海争端中被包围。
美国和澳大利亚上月宣布，计划加强美军在亚太地区的部署，将有2,500名美国海军陆战队成员，驻扎于澳大利亚北部达尔文市美军实际意义上的军事基地。
美国海军作战部部长格林纳特（Jonathan Greenert）在美国海军学院12月的院刊中写道，美国海军将对亚太地区的海上战略要道给予更多关注。
他表示，美国海军计划"在新加坡海军基地部署数艘新型濒海战斗舰"。美国总统奥巴马此前宣布，从明年开始，将在达尔文轮番部署海军陆战队。
格林纳特写道："这将有助於美国海军以较小的编制，继续保持全球前沿姿态。"
濒海战斗舰是浅水船，用於近海区域，能抵御沿海水雷、无声柴油潜艇及小型快速的武装船只。
格林纳特写道："我们的船只将在南中国海附近，执行联合打击海盗或走私行动。"
"到2025年，美军还将在菲律宾或泰国定期部署P-8A波塞冬战机和广域海上监视系统（BAMS）无人机，以帮助这些国家维护海上主权意识。"（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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