美国华盛顿海军司令部发生枪击案 13人死亡

路透华盛顿9月16日（记者 Deborah Charles/Mark Hosenball） - 美国官员称，一名34岁的男子周一在首都华盛顿的海军海洋系统司令部内开枪，造成包括枪手在内的13人死亡。事发地点距离美国国会和白宫所在地不远。

经联邦调查局（FBI）确认，嫌犯名叫埃伦·亚历克西（Aaron Alexis），来自德克萨斯州的Fort Worth。华盛顿特区警察局局长拉尼尔（Cathy Lanier）对记者称，亚历克西“与警方交火时”被击毙。

“我们目前还不知道（嫌犯的）动机，”拉尼尔说。

FBI华盛顿办公室助理主任Valerie Parlave呼吁民众协助提供关于亚历克西的信息。美国当局称，他们正在搜寻另一名身着军装式衣服的疑似枪手。

官员此前称他们正在搜寻两名男子，但随后又称警方证实其中一人并非此次枪击案的嫌犯。上述枪击案发生在美东时间上午8:30（1230 GMT）左右。

华盛顿特区市长葛瑞（Vincent Gray）称，这起发生在海军海洋系统司令部大楼内的枪击案造成13人死亡，十几人或更多人受伤。

路透记者通过电话联系到了亚历克西的父亲Algernon Alexis，他似乎对儿子亚历克西或许涉嫌枪击案的消息十分震惊。

“这让人十分震惊，”他说道。他还称，亚历克西以前是一名军人，目前正在学习，同时还在一家私人公司从事与电脑有关的工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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