美军无人机首次从航母弹射起飞

(本文由路透中文网编译提供)

路透5月14日 - 美国海军无人驾驶飞机周二首次从航空母舰弹射起飞，在航空史上创造新记录，在扩大美军无人机使用上迈出重要一步。

X-47B隐形无人机从位于弗吉尼亚海岸附近的布什号航空母舰（USS George H.W. Bush）起飞，在航母附近完成一系列预定飞行动作，之后飞往马里兰的一个海军航空站，计划在那里降落。

“这真是个值得纪念的日子。5月14日我们都见证了历史时刻。X-47B的起飞是我们已知的海军航空和未来海军航空之间的里程碑，”海军少将Ted Branch说道。

国防分析人士认为，因其隐形潜力且其航程是F-35联合攻击战斗机的近两倍，X-47B及后续新机型被看作可用于对抗中国和伊朗开发的中程反舰导弹威胁。

这些导弹和其他反接近与区域封锁武器迫使美国航母需在深海运行，这就要求有人驾驶飞机在执行任务时必须中途加油，令其容易受到攻击。

但是X-47B等无人机拥有2,000海里的续航距离，既可帮助海军完成远距离打击，也可以执行侦查任务。（完）