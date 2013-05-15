美军无人机首次从航母弹射起飞

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月14日 - 美国海军无人驾驶飞机周二首次从航空母舰弹射起飞，在航空史上创造新记录，在扩大美军无人机使用上迈出重要一步。
X-47B隐形无人机从位于弗吉尼亚海岸附近的布什号航空母舰（USS George H.W. Bush）起飞，在航母附近完成一系列预定飞行动作，之后飞往马里兰的一个海军航空站，计划在那里降落。
“这真是个值得纪念的日子。5月14日我们都见证了历史时刻。X-47B的起飞是我们已知的海军航空和未来海军航空之间的里程碑，”海军少将Ted Branch说道。
国防分析人士认为，因其隐形潜力且其航程是F-35联合攻击战斗机的近两倍，X-47B及后续新机型被看作可用于对抗中国和伊朗开发的中程反舰导弹威胁。
这些导弹和其他反接近与区域封锁武器迫使美国航母需在深海运行，这就要求有人驾驶飞机在执行任务时必须中途加油，令其容易受到攻击。
但是X-47B等无人机拥有2,000海里的续航距离，既可帮助海军完成远距离打击，也可以执行侦查任务。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。