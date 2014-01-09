美国一海军直升机在弗吉尼亚海岸坠毁

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透华盛顿1月8日(记者 Lacey Johnson) -美国军方表示，美国海军一架直升机周三在弗吉尼亚海岸坠毁，造成5名机组人员中的2人死亡，另有1人失踪。
美国海军在一份声明中称，这架MH-53E海龙(Sea Dragon)直升机坠毁于FortStory附近的大西洋海域时，它当时正在执行训练任务。
大西洋直升机战术联队(HelicopterSea Combat Wing Atlantic)指挥官、海军上校ToddFlannery通过在线新闻发布会表示，在美国东部时间上午10:45收到求救电话后，附近一艘海岸警卫队快艇和两架直升机被派往失事现场。
根据美国海军的说法，2名幸存者身体状况稳定。Flannery表示，第五名机组人员失踪。
目前还没有公布两名飞行员和另外三名乘务人员身份。Flannery称飞机失事原因还在调查中。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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