美国官员称海军一航母战斗群将驶向朝鲜半岛

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。
该官员称，以卡尔·文森(Carl Vinson)号航母为首的战斗群将从新加坡开往朝鲜半岛。该官员无权对媒体发言因而要求匿名。
“我们认为有必要加强部署，”该官员称，指因朝鲜的行为令人担忧。
路透最先报道了该消息。
美军海军第三舰队周六在一份声明中称，该战斗群接到北上指令，但没有说明具体目的地。
白宫周六在一份声明中称，特朗普与韩国总理黄教安周五进行对话，但没有提到该战斗群。(完)
(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)