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时事要闻 | 2017年 4月 9日 星期日 15:03 BJT

美国官员称海军一航母战斗群将驶向朝鲜半岛

路透华盛顿4月8日 - 美国一名官员周六对路透称，美国海军一支航母战斗群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。当下朝鲜推进武器计划引发的担忧加剧。

该官员称，以卡尔·文森(Carl Vinson)号航母为首的战斗群将从新加坡开往朝鲜半岛。该官员无权对媒体发言因而要求匿名。

“我们认为有必要加强部署，”该官员称，指因朝鲜的行为令人担忧。

路透最先报道了该消息。

美军海军第三舰队周六在一份声明中称，该战斗群接到北上指令，但没有说明具体目的地。

白宫周六在一份声明中称，特朗普与韩国总理黄教安周五进行对话，但没有提到该战斗群。(完)

(编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

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