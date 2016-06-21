专访：美军将领称北约在东欧军演并非炫耀武力

路透柏林6月20日（记者 Andrea Shalal） - 美国海军官员称，北约在东欧的军事演习并非炫耀武力，而是与盟友一起训练并阻止俄罗斯海上扩张的必要步骤。

美国海军中将福戈（James Foggo）对路透称，对于类似4月发生的两架俄罗斯战机以模拟攻击姿态飞经一艘美国导弹驱逐舰的事件，他严正以待。

但他表示，今年举行“Baltops”演习时，“俄方的活动和骚扰”比2015年少了很多，俄官员看来已将重心转向由政要传递出更具战略性的讯息，而非类似低空飞越的战术性事件。

福戈称，今年演习期间，俄罗斯侦察机也跟踪过美国船舰，俄罗斯军机也曾低空飞越美英船舰，但俄方飞机保持在安全高度且表现出专业的行为方式。他透露，美俄官员近期还会面商讨了如何避免海上事件。

福戈和美国海军部长马布斯（Ray Mabus）对德国外长施泰因迈尔近期的言论均持异议。施泰因迈尔周末警告称，当前需要加大合作之际，北约在东欧举行演习可能导致同俄罗斯的关系更紧张。

“我们现在不应通过高调炫耀武力和叫嚣战争论调令局势激化。”施泰因迈尔接受《德国画报》（Bild）采访时称。

马布斯称，施泰因迈尔发表此番言论，可能反映出的其实是德国国内政治问题。他强调，德国是北约的一分子，而北约举行军演是经过一致同意的。

“Baltops（演习）并非炫耀武力。”福戈接受采访时称，“看起来或者表现得像侵略军那样，绝非我们的意图。”

俄罗斯上次参加“Baltops”演习是在2012年。福戈表示，如果俄罗斯能改善其行为方式，可获邀请再次参加演习，但还不清楚俄罗斯是否想参加。（完）