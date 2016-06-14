美国海军称美军又一航母进入地中海

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透柏林6月13日（记者 Andrea Shalal） - 美国海军称美国“德怀特·D·艾森豪威尔号”航空母舰周一晚进入地中海。美国官员近来就俄罗斯海上扩张发出警告。
“艾森豪威尔号”将接替“哈利·S·杜鲁门号”航母打击群，后者将于本月晚些时候驶回美国。
“艾森豪威尔号”航母为首的打击群由巡洋舰、驱逐舰和战机组成，按计划将继续前往海湾地区，参与美国对伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”目标的空袭行动。美方未发布相关部署的详情。
6月3日以来，“杜鲁门号”航母上部署的战机一直在执行空袭“伊斯兰国”目标的任务。
美国海军称，部署“艾森豪威尔号”航母是美军换防的步骤之一，旨在支持其全球范围内的海上安全行动。“艾森豪威尔号”航母打击群包括两艘导弹巡洋舰、四艘导弹驱逐舰和九个飞行中队。
美国海军称，目前在地中海有两个美国航母打击群，表明美国对安全的承诺，同时传递出“支持我们在欧洲的盟友和伙伴国的强有力讯号”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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