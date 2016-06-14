美国海军称美军又一航母进入地中海

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月13日（记者 Andrea Shalal） - 美国海军称美国“德怀特·D·艾森豪威尔号”航空母舰周一晚进入地中海。美国官员近来就俄罗斯海上扩张发出警告。

“艾森豪威尔号”将接替“哈利·S·杜鲁门号”航母打击群，后者将于本月晚些时候驶回美国。

“艾森豪威尔号”航母为首的打击群由巡洋舰、驱逐舰和战机组成，按计划将继续前往海湾地区，参与美国对伊拉克和叙利亚境内“伊斯兰国”目标的空袭行动。美方未发布相关部署的详情。

6月3日以来，“杜鲁门号”航母上部署的战机一直在执行空袭“伊斯兰国”目标的任务。

美国海军称，部署“艾森豪威尔号”航母是美军换防的步骤之一，旨在支持其全球范围内的海上安全行动。“艾森豪威尔号”航母打击群包括两艘导弹巡洋舰、四艘导弹驱逐舰和九个飞行中队。

美国海军称，目前在地中海有两个美国航母打击群，表明美国对安全的承诺，同时传递出“支持我们在欧洲的盟友和伙伴国的强有力讯号”。（完）