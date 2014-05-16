美国海军再次呼吁增加美军舰艇访问越南次数

2011年7月15日美国海军一艘舰艇停泊在越南田萨端，美国海军军官与越南军官合影。 REUTERS/Kham

路透香港5月15日（记者 Greg Torode） -伴随着中越局势的紧张，美国海军周四再次呼吁增加美国舰艇访问越南的数量。

负责保护美国太平洋利益的美国海军第七舰队在发给路透的声明中重申加强美越海军关系的意愿。

越南本周发生反华暴乱，导致20多人丧生，被认为是中资拥有的工厂被焚烧。这场暴乱爆发前不久，中国在南中国海争议水域搭建油井设施。

“我们有兴趣与南中国海所有伙伴进行接触，愿意增加对越南港口的访问，”美国第七舰队发言人WilliamMarks在回答美越海军关系问题的邮件中称。

美越一直在逐步深化军事关系，但目前为止，越南限制美国舰艇一年只能访问越南港口一次，每次不超过三艘船。

越南官员称，正在进一步增强与美国有关加强海军接触的对话，但对中国的相关反应很敏感。

“我们正在和美国接触。但说紧张局势会如何改变我们的做法还为时尚早。我们要考虑很多问题。”一名越南军方消息人士表示。

美国海军也期待与实力不断增强的越南海军进行更多演习。去年在越南中部海岸外的搜救演习是两国海军首次合作。

“我们随时可以增加演习的复杂程度，这能提升两国海军的沟通和互动。”Marks表示。

“总体目标是加强地区安全和稳定，合作是其中重要部分。”

美国军事官员称，美国海军并未因中越危机而改变部署，但目前每天在南海进行侦查飞行。美国第七舰队旗舰“蓝岭”号以及一艘驱逐舰目前也在南中国海水域。

澳大利亚国防学院越南军事问题专家Carl Thayer指出，越南应该抓住一切扩大与美国进行军事合作的机会，包括情报共享。

“眼下，讨好美国既符合越南的长期利益，也是重要的短期策略。这是越南为数不多的选择之一。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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