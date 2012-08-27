“登月第一人”辞世 享年82岁

路透8月25日电（记者 Mary Slosson）---美国宇航员、“登月第一人”阿姆斯特朗（Neil Armstrong）的家人周六宣布他辞世消息，享年82岁。

家人在声明中称，他死於本月稍早心脏搭桥手术後的并发症。

阿姆斯特朗於1969年7月20日作为“阿波罗11号”指挥官登上月球，成为人类历史上第一个登上月球的人，他当时说“这是个人的一小步，却是人类迈出的一大步”，这句话成为了名言。（完）