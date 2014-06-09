拉斯维加斯发生枪击案 3人遇难

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透拉斯维加斯6月8日（记者 Alexia Shurmur） - 美国警方称，拉斯维加斯周日发生枪击事件，一对持枪男女一边喊着“革命”一边开枪，他们先枪杀了在一家比萨店吃午餐的两名拉斯维加斯的警察，然后又在附近的一家沃尔玛店枪杀了一位平民，最后两人自杀。
相关当局称，当地时间快到上午11:30时，两名身穿警服的巡逻警察在CiCi's Pizza店内被无缘无故地枪杀。经核实，这两人为41岁的Alyn Beck和31岁的Igor Soldo，都有家室。
克拉克县（Clark County）警长Douglas Gillespie称，在嫌犯逃至隔壁的沃尔玛店前，其中一位警察设法还击，还追进沃尔玛店与嫌犯交火。
Gillespie在新闻发布会上称，过了一会儿后，女性嫌犯开枪打死同伙后饮弹自尽。
一位市警方发言人Laura Meltzer稍早对路透称，两名嫌犯死前“签署了所谓的自杀协议”。
她还称，嫌犯逃至沃尔玛店前抢走了一位已经死亡的警察的武器。Gillespie证实了此事。
Gillespie称，至于被枪杀的旁观者的身份，目前还没有相关的信息。据《拉斯维加斯评论报》（Las Vegas Review-Journal）报导，受害者是一位女性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。