拉斯维加斯发生枪击案 3人遇难

路透拉斯维加斯6月8日（记者 Alexia Shurmur） - 美国警方称，拉斯维加斯周日发生枪击事件，一对持枪男女一边喊着“革命”一边开枪，他们先枪杀了在一家比萨店吃午餐的两名拉斯维加斯的警察，然后又在附近的一家沃尔玛店枪杀了一位平民，最后两人自杀。

相关当局称，当地时间快到上午11:30时，两名身穿警服的巡逻警察在CiCi's Pizza店内被无缘无故地枪杀。经核实，这两人为41岁的Alyn Beck和31岁的Igor Soldo，都有家室。

克拉克县（Clark County）警长Douglas Gillespie称，在嫌犯逃至隔壁的沃尔玛店前，其中一位警察设法还击，还追进沃尔玛店与嫌犯交火。

Gillespie在新闻发布会上称，过了一会儿后，女性嫌犯开枪打死同伙后饮弹自尽。

一位市警方发言人Laura Meltzer稍早对路透称，两名嫌犯死前“签署了所谓的自杀协议”。

她还称，嫌犯逃至沃尔玛店前抢走了一位已经死亡的警察的武器。Gillespie证实了此事。

Gillespie称，至于被枪杀的旁观者的身份，目前还没有相关的信息。据《拉斯维加斯评论报》（Las Vegas Review-Journal）报导，受害者是一位女性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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