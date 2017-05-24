焦点：美国4月新屋销售大幅滑落 但楼市复苏趋势仍然不改

路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋房屋销售从九年半高点附近大幅下挫，但在就业市场趋于紧俏之际，楼市复苏趋势可能仍然不改。

商务部周二称，美国4月新屋销售较前月急挫11.4%，经季节性调整后年率为56.9万户，西部地区销售下跌至将近一年半最低水平。

3月新屋销售年率由62.1万户上修至62.4万户，是2007年10月以来最高水准。

新屋销售占整体房屋销售的9.8%，环比变动较大。分析师相信，第一季天气异常温和是拉动该季度销售的主因。

“房屋需求仍强劲，常见的支撑因素并未出现改变，关键是就业和薪资增长，”多伦多BMO Capital Markets分析师Jennifer Lee说。

分析师原预估4月新屋销售减少1.5%，年率降至61万户。

4月新屋销售较上年同期增加0.5%。2017年1-3月销售数字亦被大幅上修。

由失业率为4.4%看来，闲置劳动力缩减，改善美国年轻人的就业机会，进而支撑住房需求。

抵押贷款利率位处历史低点，亦持续支撑房市；30年期抵押贷款固定利率目前盘旋于略高于4.0%。豪宅建筑商Toll Brothers(TOL.N)周二发布，受房屋销售增加所提振，季度获利激增40%。

美元指数周二走坚，美国公债价格下跌。

美国股市略微上涨。PHLX房屋类股指数几近持平；全国最大建筑商D.R. Horton (DHI.N)跌0.85%，而Toll Brothers则涨0.84%。

4月新屋完工表现持平，在建房屋则增加0.6%。

四大区域房屋销售均告下跌，西部房屋销售锐减26.3%，降至2015年10月以来低位。受到西部房屋销售减少的影响，4月新屋价格中值较上年同期下滑3.8%至309,200美元；外界普遍视西部房屋为高价市场。(完)