在美被控密谋走私军用传感器的中国男子认罪

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新墨西哥州阿尔伯克基12月16日（记者 Joseph Kolb） - 美国新墨西哥的一位联邦检察官称，持学生签证的中国男子蔡文通（Wentong Cai 音译）周二对指控犯有密谋向中国非法出口用于国防工业的高科技传感器罪表示认罪。
30岁的蔡文通将面临18个月的监禁。2013年12月，蔡文通与其堂弟前往新墨西哥州，在那里从美国国土安全部卧底手中购买了一个传感器。
蔡文通当时是爱荷华州大学微生物学专业的研究生。美国官员称，其29岁的堂弟蔡博（Bo Cai 音译）在中国的一家科技公司工作。
在两人与美国国土安全部卧底见面几天后，蔡博在洛杉矶准备登上一架飞往中国的航班时被捕，当时他的行李箱中携带着藏在电脑音箱中的传感器。蔡博在今年早些时候已经认罪，面临最多20年的监禁。
检方称，蔡文通假借计划在爱荷华州大学的研究中使用为名购买传感器。
检方还称，他们密谋非法出口的传感器生产出来后主要销予美国国防部以供高级别军事用途之用。（完）
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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