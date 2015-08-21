纽约欲整顿时报广场的无上装女郎和“米奇老鼠们”

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月20日 - 纽约市周四组建了一个特别小组，研究如何约束时报广场强行拉游客合影索要小费的无上装女郎以及打扮成卡通人物和超级英雄的人。

“过去几个月以来，有关无上装个人是否得宜，以及无上装个人和穿着特种服装的人强行合影索要小费的行为，都引起了严重关切。强拉行人付费合影经常让纽约市民和游客等受到骚扰，”纽约市长白思豪的办公室称。

特别小组由纽约市长召集，并由纽约市警察局长布拉顿（William Bratton）与企划专员卡尔·韦斯布罗德（Carl Weisbrod）共同负责。特别小组将在10月1日前汇报调查结果。

时报广场林立着百老汇剧院和播放广告信息的大电视屏幕，充斥着各色小贩和游客。过去二十年，时报广场已收拾干净了自身形象，成为媒体和银行业的中心。

早在1970年代，大萧条中的纽约陷入低谷，时报广场成了犯罪、低级表演、卖淫和毒品的同义词。

上身涂满彩绘的无上装女郎是相对较新的现象，而装扮成米奇和米妮老鼠、高飞狗、钢铁侠、雷神索尔和贝蒂娃娃等角色的人多年来却一直在时报广场拉客拍照。

“你知道的，白思豪不是一个国王。他拥有的权利跟我一样。我们都是艺术家和街头表演者。我们进行自我管理来保护我们的明天，”一位装扮成雷神索尔的表演者说道，他拒绝透露真名。（完）