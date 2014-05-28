一中国男子因走私犀牛角等在美被判刑70个月

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透新泽西纽瓦克5月27日 - 一位中国古董商因领导走私团伙从美国向中国走私犀牛角和象牙制品，周二在美国一地方法院被判刑70个月。
该男子名叫李志飞（音），30岁，涉案金额超过450万美元，这是因走私野生动物在美国获刑最长的案件之一。
李志飞是山东一家名为“Overseas Treasure Finding”公司的所有人，他承认曾带领三名美国古董商帮助他走私。
李志飞以5.9万美元在佛罗里达州迈阿密海滩一家旅馆，从一位美国渔业与野生动物局卧底的手中购买了两个濒临灭绝的黑犀牛牛角后，在2013年1月被捕。
李志飞对包括七宗走私罪在内的11宗指控认罪。
李志飞的律师称，李志飞必须服两年的监外看管（supervised release），350万美元的收益被没收，他同意自愿遣返回中国。
纽约古董商、李志飞的同伙王强（音）已于去年12月被判刑37个月。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。