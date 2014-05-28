一中国男子因走私犀牛角等在美被判刑70个月

路透新泽西纽瓦克5月27日 - 一位中国古董商因领导走私团伙从美国向中国走私犀牛角和象牙制品，周二在美国一地方法院被判刑70个月。

该男子名叫李志飞（音），30岁，涉案金额超过450万美元，这是因走私野生动物在美国获刑最长的案件之一。

李志飞是山东一家名为“Overseas Treasure Finding”公司的所有人，他承认曾带领三名美国古董商帮助他走私。

李志飞以5.9万美元在佛罗里达州迈阿密海滩一家旅馆，从一位美国渔业与野生动物局卧底的手中购买了两个濒临灭绝的黑犀牛牛角后，在2013年1月被捕。

李志飞对包括七宗走私罪在内的11宗指控认罪。

李志飞的律师称，李志飞必须服两年的监外看管（supervised release），350万美元的收益被没收，他同意自愿遣返回中国。

纽约古董商、李志飞的同伙王强（音）已于去年12月被判刑37个月。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。