纽约市长险遭含蓖麻毒素信件攻击

路透纽约5月29日（记者 Edith Honan/Chris Francescani） - 美国警方称，寄给纽约市长布隆伯格和反对非法枪支市长协会（Mayors Against Illegal Guns）的两封匿名信件被认为含有蓖麻毒素。

纽约市警察局称，初步检测显示这两封信中含有蓖麻毒素。它们分别于上周五和周日在纽约和华盛顿特区被拆开。

“这两封信的内容完全相同，”警方发言人布朗（Paul Browne）说道。他还补充说，这两封信的封皮“含有油状物质”，“其中一封寄给市长（布隆伯格）本人”。

警方指出，接触过信件的急救人员最初曾表现轻微蓖麻毒素中毒症状。他们的中毒症状已经缓解，接触过已打开信件的非军事人员并未出现蓖麻毒素中毒症状。

寄往华盛顿的信件是反对非法枪支市长协会的主任Mark Glaze打开的，另一封信件是在曼哈顿的一个邮政设施打开的。反对非法枪支市长协会由布隆伯格创建，目的是游说出台更严厉的枪支管理法律。

警方在声明中称，这两封信件中含有威胁布隆伯格的内容，还提到了枪支辩论。

布隆伯格表示对这样的信件既不觉得受到威胁也不感到愤怒，此事不会影响他有关控枪的工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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