纽约市长险遭含蓖麻毒素信件攻击

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透纽约5月29日（记者 Edith Honan/Chris Francescani） - 美国警方称，寄给纽约市长布隆伯格和反对非法枪支市长协会（Mayors Against Illegal Guns）的两封匿名信件被认为含有蓖麻毒素。
纽约市警察局称，初步检测显示这两封信中含有蓖麻毒素。它们分别于上周五和周日在纽约和华盛顿特区被拆开。
“这两封信的内容完全相同，”警方发言人布朗（Paul Browne）说道。他还补充说，这两封信的封皮“含有油状物质”，“其中一封寄给市长（布隆伯格）本人”。
警方指出，接触过信件的急救人员最初曾表现轻微蓖麻毒素中毒症状。他们的中毒症状已经缓解，接触过已打开信件的非军事人员并未出现蓖麻毒素中毒症状。
寄往华盛顿的信件是反对非法枪支市长协会的主任Mark Glaze打开的，另一封信件是在曼哈顿的一个邮政设施打开的。反对非法枪支市长协会由布隆伯格创建，目的是游说出台更严厉的枪支管理法律。
警方在声明中称，这两封信件中含有威胁布隆伯格的内容，还提到了枪支辩论。
布隆伯格表示对这样的信件既不觉得受到威胁也不感到愤怒，此事不会影响他有关控枪的工作。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。