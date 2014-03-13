更正 - 更新版 2 - 纽约大楼疑因煤气泄漏爆炸 至少4人死亡

英国央行：MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
(新增更多细节并更正第二段措辞；本文由路透中文网编译提供)
记者 Chris Francescani/Edith Honan
路透纽约3月12日 - 美国官员称，纽约两栋大楼周三爆炸倒塌显然是煤气泄露所致，事件造成至少四人死亡、36人受伤，可能还有更多伤者被埋在废墟之中，搜索工作正在进行中。
爆炸发生在当地时间上午9:30（1330GMT）左右，造成相邻两栋五层大楼倒塌，其中共有15间公寓。事发地位于曼哈顿上城居住区的东116街和派克大道附近。
公寓大楼废墟升起浓烟，附近主要是拉美劳工阶层居住区。
纽约市消防局发言人Michael Parrella称，爆炸发生已经过去数小时，废墟内部仍在燃烧，夜里的搜救工作变得更加复杂。
他还称，截至午夜，当地官员预计仍有九人失踪。但纽约市警方发言人称，大约仍有五人下落不明。
纽约市长比尔·白思豪（Bill de Blasio）称，初步信息显示，爆炸是煤气泄漏所致。
官员在记者会上称，附近建筑中的一名居民打电话给Con Edison公司投诉闻到煤气味道，15分钟后就发生了爆炸。
ConEdison公司负责煤气业务的副总裁Edward Foppiano表示，虽然公司还不能肯定爆炸原因，但正在将其当作煤气泄露事故处理。Foppiano称，公司最近接到客户投诉闻到煤气味是在去年5月，而且问题已经解决。
美国国家运输安全委员会称，他们正在就“煤气爆炸和随后起火”进行调查。
警方当天早些时候证实，有两名女性死亡，晚些时候在废墟中又发现了一具屍体。纽约市消防局发言人Khalid Baylor称，周三夜里，搜救队在现场又发现了一具屍体。
“我们确认第四人死亡，”他说。“但还没有此人年龄和性别的详细消息。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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