纽约市民：我的口味我做主

路透纽约5月11日电---纽约市民或许喜欢他们的市长迈克尔·布隆伯格，但是并非都希望布隆伯格扮演“妈妈”的角色。

一项最新民调显示，对於纽约市政府努力纠正市民不良习惯的努力，有些当事人并不买账。纽约市政府近年推出了多项禁令，包括禁止在市内酒吧餐馆内抽烟并使用含有反式脂肪酸的油脂，以及推动减少盐类和含糖苏打水的消费。

美国昆尼别克大学(Quinnipiac University)周五公布的调查显示，尽管有五分之三的受访者表示愿意生活在一个无烟环境里，但有超过一半的受访者表示，市政府不应就室内禁烟向店主施加压力。

当被问及政府是否应纠正不健康的饮食习惯时，有45%的受访者表示赞同，而有48%的受访者认为政府不应介入。

总体而言，58%的受访者表示，纽约市长迈克尔·布隆伯格努力改善市民健康习惯的做法“是对的”或并不过火，而有33%的受访者表示，政府的做法有些过了。

此次民调的负责人Maurice Carroll表示：“纽约市民对‘保姆政府’爱恨交织。”

此次民调对1,066名纽约市民进行了电话调查，其误差率为正负3个百分点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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