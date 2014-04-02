美国一高中生被常春藤八大名校录取

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透纽约4月1日 （记者 Chris Francescani） - 决定，还是决定。
美国纽约州长岛的高中学生Kwasi Enin周二在课间对路透称，自己被全部八所常春藤大学录取。
八所常春藤大学分别是布朗大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学和宾夕法尼亚大学。
“被耶鲁录取时我就惊呆了，”Enin说。“然后又接到哈佛的录取电子邮件，我激动坏了。”
眼下是这位17岁的高中生该决定去哪所大学就读的时候了。他说，自己有4月一整个月的时间来选择。
“我觉得目前最感兴趣的是耶鲁，”Enin说。他解释称，该校提供的助学金“接近”四年全额奖学金。
Enin是纽约州Shirley人，就读于位于Mastic附近的William Floyd中学，父母都是护士，他本人想学医。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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