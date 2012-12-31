纽约地铁一女子推人落入轨道致死 被控二级谋杀

路透纽约12月29日 - 一名女子因涉嫌将一名男子推入纽约地铁轨道致其死亡，周六被捕，并被控“仇恨犯罪二级谋杀”，这是本月第二宗乘客坠入纽约地铁轨道而致死的命案。

纽约市皇后区地方检察官称，31岁的Erika Menendez承认周四将46岁的受害人Sunando Sen推入地铁轨道，因“憎恨印度人和穆斯林”。

地方检察官的发言人对路透表示，警方在电视上公布了事发现场的监控录像，一名看过录像的人认出嫌犯Menendez并向警方报信，Menendez在布鲁克林区被捕。

“被告人被控将受害人推入地铁轨道。被告人涉嫌说出的仇恨言论及其促成的犯罪事实无法被文明社会所容忍。”地方检察官Richard Brown在声明中称。

声明指出，Menendez对调查人员表示：“我将一名穆斯林推下地铁轨道，因为911事件以后，我就憎恨印度人和穆斯林。”

Brown的声明并未暗示被害人的种族、宗教信仰以及Menendez可能将被害人认作穆斯林。

地方检察官的发言人Meris Campbell指出，她不认为被害人的穿着可能导致他人将其认作穆斯林。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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