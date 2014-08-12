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路透中文体育短讯 | 2014年 8月 12日 星期二 13:51 BJT

NASCAR明星车手斯图瓦特前路未卜

美国纳斯卡（NASCAR）明星车手斯图瓦特（TonyStewart）周六在泥地赛中撞死一名年轻车手，美国官员称调查人员尚未发现任何表明斯图瓦特涉嫌犯罪行为的证据。斯图瓦特曾获得三届纳斯卡冠军。斯图瓦特的公关人员称斯图瓦特感到悲痛，退出了周日的一场纳斯卡比赛，尚未决定是否重返赛事。图为斯图瓦特的资料图片。路透
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