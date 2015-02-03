版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2015年 2月 3日 星期二 15:45 BJT

2014年纽约游客数量创纪录高位--官员

根据纽约市长办公室和NYC & Co（纽约旅游及营销组织）的数据，2014年到纽约旅游的游客数量达到5,640万人，并带来了613亿美元的空前经济收入。纽约官员周一称，2014年到访纽约的游客数量达到了创纪录的水平。纽约高质量的生活、低犯罪率和城市活力吸引着这些游客。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐