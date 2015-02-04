纽约一通勤列车撞上轿车 造成至少六人死亡

(本文由路透中文网编译提供) 美国广播公司(ABC)新闻台报导称，一辆通勤列车与一辆轿车在纽约北部相撞，造成至少六人死亡。

大都会北方铁路（Metro-North）通过其Twitter发布称，隶属该公司的这辆列车在纽约白原市（White Plains）以北撞上轿车。ABC报导称，碰撞造成火灾。