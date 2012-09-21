美防长访问新西兰 出席两国军事合作会谈

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透奥克兰9月21日电---美国国防部长帕内塔(Leon Panetta)周五抵达新西兰参加两国的军事合作会谈。这也是新西兰港口拒绝美国核战舰停靠30年来，首个访问新西兰的美国国防部长。
帕内塔计划与新西兰国防部长科尔曼(Jonathan Coleman)和其他高级官员举行会谈，进一步探索美国与新西兰的军事合作。美国重新平衡其在亚太地区的力量，作为其最新军事战略的一部分。
科尔曼表示，帕内塔此行说明了两国关系和国防合作的改善，但该国对核战舰的禁令没有谈判余地。
科尔曼在接受电视采访时表示：“我们有独立的外交政策，但我们不会改变我们对核战舰的立场，美国对此也没有异议。”
“我们讨论求同存异。”
尽管美国战舰依然不能访问新西兰港口，新西兰战舰也不可靠近美国军事港口，但两国间的军事关系正在加深。
一名美国国防官员表示：“在过去几年间，随着华盛顿和惠灵顿宣言在2010与2012的签署，美国和新西兰的关系获得了极大改善。”
这名官员称，帕内塔此行的目的是“同惠灵顿展开对话，看他们与美军的重新平衡有哪些共同之处，以及我们在这一整体战略中可以在哪些方面合作”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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