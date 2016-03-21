企业并购：美国亿万富翁Wilbur Ross将以16亿美元收购Nexeo--消息

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透3月20日 - 知情人士周日告诉路透，美国亿万富翁投资者Wilbur Ross已经达成购买塑料树脂和化学品经销商Nexeo Solutions Holdings LLC的协议，包含债务在内价值大约为16亿美元。
周日晚间，未立即联系到Nexeo高管发表评论。
目前Nexeo由私募股权公司TPG所有，后者于2011年以近10亿美元从美国专用化学品生产商Ashland Inc 手中收购了Nexeo。
消息人士对路透称，上述交易料将于周一上午公布。
在截至2015年9月的财年，Nexeo营收为近40亿美元。
华尔街日报周日稍早引述知情人士报导了该交易。该报称，Ross将通过WL Ross Holding Corp收购Nexeo，WL Ross Holding将支付5亿美元现金，其余资金将以债务融资提供。一位消息人士告诉该报，TPG将把部分股权转至新的公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。