美国NHTSA要求本田汽车提交高田气囊相关文件

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透底特律11月5日 - 美国安全监管机构周三要求日本本田汽车提供关于高田气囊的文件，并如实回答有关问题。由于气囊可能存在缺陷，本田在美国召回了数以百万计的汽车。
这些气囊是由日本供应商高田(7312.T)生产，该公司上周四接到美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的类似命令。
过去18个月，高田因其所产安全气囊气体发生器长期存在缺陷而饱受诟病，气囊会因过度充气而爆炸，导致金属碎片会在车厢内四处飞散。此问题已经导致10家车企进行召回，但是只有本田汽车接到NHTSA的特别命令。本田是高田的最大客户。
NHTSA要求本田提交关于高田气囊气体发生器的所有内部沟通信息，以及现场报告、保修申请和诉讼前的法律索赔，以及与此问题相关的事故和诉讼。
该机构还要求本田回答从2000年开始，是否曾派出任何员工考察高田在美国和墨西哥的工厂。
本田必须在12月15日之前提交相关文件。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
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