尼克松迎来百年诞辰 被赞颂为外交政策天才

美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力
路透4月11日 - 美国联合航空公司及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
路透洛杉矶1月6日（记者 Brandon Lowrey） - 美国前总统尼克松百年诞辰纪念日于周日举行，美国政客、一位军方官员及尼克松的长女出席了纪念活动，缅怀这位未获充分认可的总统和外交政策天才。
尼克松因“水门事件”成为美国历史上唯一一位辞职的总统。
“他将世界视为由200个国家和200名领导人组成的团体，他研究过这些领导人中的每一位，了解他们中的大多数，这是一种我从未见过有人能与之匹敌的天资，”尼克松的朋友、他的演讲稿撰写人贺钱森（Bruce Herschensohn）发表主题演讲时说道。
尼克松是美国第37任总统，1994年去世，享年81岁。
周日的纪念活动中没有提及“水门事件”。
“对我来说，这没什么可说的，”贺钱森发表完演讲后说。
纪念活动中，美国喷气歼击机飞过活动现场，引起一片掌声，海军陆战队乐队演奏了乐曲，组织者还鸣放21响礼炮。
随后，在短暂的默哀仪式中，尼克松的长女利西亚·尼克松（Tricia Nixon Cox）将来自总统奥巴马的花圈献上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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