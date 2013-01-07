尼克松迎来百年诞辰,被赞颂为外交政策天才

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Brandon lowrey
路透洛杉矶1月6日 - 美国前总统尼克松百年诞辰纪念日于周日举行，美国政客、一位军方官员及尼克松的长女出席了纪念活动，缅怀这位未获充分认可的总统和其外交政策天才。
尼克松因“水门事件”成为美国历史上唯一一位辞职的总统。
“他将世界视为由200个国家和200名领导人组成的团体，他研究过这些领导人中的每一位，了解他们中的大多数，这是一种我从未见过有人能与之匹敌的天资，”尼克松的朋友、他的演讲稿撰写人贺钱森（Bruce Herschensohn）发表主题演讲时说道。
尼克松是美国第37任总统，1994年去世，享年81岁。
周日的纪念活动中没有提及“水门事件”。
“对我来说，这没什么可说的，”贺钱森发表完演讲后说。
纪念活动中，美国喷气歼击机飞过活动现场，引起一片掌声，海军陆战队乐队演奏了乐曲，组织者还鸣放21响礼炮。
随后，在短暂的默哀仪式中，尼克松的长女利西亚·尼克松（Tricia Nixon Cox）将来自总统奥巴马的花圈献上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。