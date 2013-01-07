尼克松迎来百年诞辰,被赞颂为外交政策天才

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Brandon lowrey

路透洛杉矶1月6日 - 美国前总统尼克松百年诞辰纪念日于周日举行，美国政客、一位军方官员及尼克松的长女出席了纪念活动，缅怀这位未获充分认可的总统和其外交政策天才。

尼克松因“水门事件”成为美国历史上唯一一位辞职的总统。

“他将世界视为由200个国家和200名领导人组成的团体，他研究过这些领导人中的每一位，了解他们中的大多数，这是一种我从未见过有人能与之匹敌的天资，”尼克松的朋友、他的演讲稿撰写人贺钱森（Bruce Herschensohn）发表主题演讲时说道。

尼克松是美国第37任总统，1994年去世，享年81岁。

周日的纪念活动中没有提及“水门事件”。

“对我来说，这没什么可说的，”贺钱森发表完演讲后说。

纪念活动中，美国喷气歼击机飞过活动现场，引起一片掌声，海军陆战队乐队演奏了乐曲，组织者还鸣放21响礼炮。

随后，在短暂的默哀仪式中，尼克松的长女利西亚·尼克松（Tricia Nixon Cox）将来自总统奥巴马的花圈献上。（完）