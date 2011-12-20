刺探神秘朝鲜令西方颇费脑筋

路透华盛顿12月20日电（记者 Tabassum Zakaria/Mark Hosenball）---朝鲜领袖金正日死於"急性心肌梗塞，及并发心原性休克"并未让西方情报机构感到意外，但是死亡时间却出乎他们的意料。

金正日享年69岁，他在2008年时曾患中风，并受到高血压和糖尿病困扰，他喜欢白兰地和香烟。这些情况令研究朝鲜的专家们对金正日死於心脏病并不感到意外。

"我们知道金正日出现心梗的风险上升，但是很明显谁也不确切知道这种事什麽时候会发生，"一名未透露姓名的美国官员称。

如果不是朝鲜周日公布了金正日的死讯，真不知道什麽时候才会有消息透露出来。

欧洲一名高级官员称，德国政府对金正日的健康状况和朝鲜执政党内的情况了解最多，因为在东德共产党政权倒台之前和之後，金正日和他的家人都经常接受过柏林Charite University医院医护人员的治疗。

这名官员指出，该医院的医疗队轮换出入朝鲜，照顾朝鲜领导人和其他精英人物。

尽管如此，金正日的死讯仍令官员感到意外。该官员称，就在数周以前，大家还认为金正日的健康状况有所好转。

西方间谍机构通过卫星、窃听和亚洲盟国的消息推测朝鲜的情况。其他信息来源包括朝鲜的叛逃者和难民、DailyNK等在朝鲜国内有联系人的机构以及海外亲属的公开声明，比如居住在澳门并接受新闻采访的金正恩的长兄。西方人进入朝鲜国内得到的一手信息非常有限。

尽管如此，朝鲜的政治计划和领导阶层对外界总的来说仍是个谜。美国情报机构认为朝鲜"很难对付"。

朝鲜严禁西方人进入，因此访问就成了收集信息的机会。

前白宫安全委员会亚洲专家、战略与国际研究中心日本问题负责人Michael Green称，2009年美国前总统克林顿访问朝鲜协商释放两名记者时，专门带了他的私人医生近距离观察金正日，"这很有用。"

但是西方国家官员访问朝鲜的次数很少，间隔很长，而来自中国等亚洲国家的消息也不能全信。

"中国人有机会见到（金正日），但是他们不会告诉我们金正日健康状况糟糕，他们跟我们说金正日看起来很不错。"Green表示。

Green认为，中国希望朝鲜稳定。"他们只会跟我们说一切都好，非常稳定。"（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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