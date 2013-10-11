诺奖候选人马拉拉：望有朝一日成巴基斯坦总理

路透纽约10月10日(记者 Jonathan Allen) - 曾因参加争取女孩权利活动遭塔利班枪击头部的巴基斯坦少女马拉拉·优萨福扎伊(Malala Yousafzai)周四谈到了获得今年诺贝尔和平奖的可能性，称她或许愿意有朝一日成为巴基斯坦的总理。

她周四晚间在纽约市文化中心对观众表示：“如果我获得诺贝尔和平奖爱，我认为这是很大的荣誉，也是一份很大的责任，但我何德何能。”

她说：“获奖会有助于我启动为女孩争取教育权利的活动，但我真正的目标，也是最珍贵的目标，同时也是我渴求并为之竭力奋斗的目标是，能够看到每个儿童进入学校读书。”

现年16岁的马拉拉是很多专家和博彩公司认为有望赢得今年诺贝尔和平奖得主的热门人物。诺贝尔和平奖将在周五宣布。

因倡导女孩受教育权利，马拉拉受到塔利班的死亡威胁，并在大约一年前在一辆校车上遭到枪击。

马拉拉2009年通过写博客开始维权之路，她在博客中描写了塔利班是如何阻止像她一样的女孩上学。她说，枪击只是强化了她的决心。

她说：“他们可以杀死一个人，但他们无法杀死我的梦想。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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