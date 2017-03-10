综述：美国2月非农就业岗位料增加19万个 平均时薪料增长0.3%

路透华盛顿3月10日 - 美国2月聘雇活动可能维持热络的步调，提振劳工薪资增长，这料将为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息亮起绿灯，尽管经济成长放缓。

根据路透调查，分析师预估2月非农就业岗位将增加19万个，这有部分是因为天候异常温和带动建筑业聘雇增加。1月非农就业岗位增加22.7万个。

劳工部将在周五1330GMT公布备受瞩目的就业报告。美联储主席叶伦上周暗示，美联储可能在3月14-15日会议升息。

美国经济大约每月需要创造约10万个就业岗位，才能跟得上劳动人口成长步调。

“2月就业状况看来将是美联储3月升息的最后一道障碍，而这个障碍有可能轻松跃过，”宾州Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

鉴于周三公布的ADP全国民间就报告业显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，创一年以来的最大单月增幅，2月非农就业岗位增幅可能会高于预期。

在就业岗位大幅增加的同时，薪资增长可能也在加速，2月平均时薪料增长0.3%，1月仅增0.1%。2月薪资较上年同期升幅可能从1月的2.5%升至2.8%。

2月失业率料下降0.1个百分点至4.7%，受大规模雇聘刺激，更多人可能进入了劳动力市场。

随着就业市场接近充分就业，薪资增长可能加快，因企业不得不提高报酬来留住员工，并吸引熟练工人。

分析师称，要想使通胀率升至美联储2%的目标，薪资增幅必须升至3-3.5%之间。不过，随着大宗商品价格的上涨，通胀率已经在上升。

**落后于形势**

通胀上升、就业市场紧俏、股市走扬与全球经济强劲，已令部分分析师预估美联储升息步伐可能远快于目前金融市场的预期。

“美联储可能发现自己落后于形势，必须赶上脚步，”美国宾州Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

美联储在去年12月升息，并曾预估2017年将升息三次。

自2010年1月来的平均每月就业岗位增加18.6万个，此一复苏之势，早在特朗普当选前就已出现。此外，特朗普去年11月胜选，引发股市一波涨势，消费者与企业信心大振，但企业和消费者支出并没有激增。

贸易、消费者与企业支出等种种数据表明第一季初经济进一步放缓，2016年第四季GDP环比年率为增长1.9%。亚特兰大联邦储备银行预估本季GDP增长率为1.2%。

“美国仍在创造这么多就业岗位，这真令人惊讶，因为我们已经非常接近充分就业，”渣打银行驻纽约的资深美国分析师Thomas Costerg表示，“要看到新一届政府政策的影响还太早。”

除了政府部门以外，其余所有经济部门的就业岗位2月都料增加。

制造业就业料连续第三个月增加，因油价上涨激发机械需求。上个月天气温暖可能令建筑工地保持施工，提振建筑业就业。

零售业就业岗位继1月意外大增4.59万个后料降温。J.C. Penney(JCP.N)和梅西百货(Macy's)(M.N)等零售商已经宣布裁员数千人，因他们转向在线销售，缩减实体店业务。

2月政府部门就业岗位可能连续第五个月减少，联邦政府1月起冻结招聘工作。

“我们认为政府部门整体就业岗位将减少1万个，”摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver说。(完)