北欧五国领导人周五访美 双方将探讨全球安全等议题

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月13日 （记者 Roberta Rampton） - 美国白宫周五将以国事访问的规格接待瑞典、丹麦、芬兰、挪威和冰岛的领导人。俄罗斯的军事侵略将成为双方会晤的首要议题。
美国总统奥巴马将欢迎这些领导人参会。会谈将聚焦于迫切的全球安全议题，包括在叙利亚和伊拉克的危机。
俄罗斯2014年将克里米亚并入版图令俄罗斯在北欧和波罗的海的邻国不安。北约正考虑设法遏制俄罗斯的进一步侵略行为，而白宫希望对北欧盟国表示支持。
“此举发出一个信号：美国非常致力于该地区的安全。我们将积极探讨我们可以采取何等共同措施以改善情势。”白宫欧洲事务高级主管库普坎（Charlie Kupchan）说道。
库普坎拒绝就白宫希望会谈达成的具体措施置评。
鉴于奥巴马即将于明年1月20日卸任，他在会上所能做的承诺有限。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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