北欧五国领导人周五访美 双方将探讨全球安全等议题

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月13日 （记者 Roberta Rampton） - 美国白宫周五将以国事访问的规格接待瑞典、丹麦、芬兰、挪威和冰岛的领导人。俄罗斯的军事侵略将成为双方会晤的首要议题。

美国总统奥巴马将欢迎这些领导人参会。会谈将聚焦于迫切的全球安全议题，包括在叙利亚和伊拉克的危机。

俄罗斯2014年将克里米亚并入版图令俄罗斯在北欧和波罗的海的邻国不安。北约正考虑设法遏制俄罗斯的进一步侵略行为，而白宫希望对北欧盟国表示支持。

“此举发出一个信号：美国非常致力于该地区的安全。我们将积极探讨我们可以采取何等共同措施以改善情势。”白宫欧洲事务高级主管库普坎（Charlie Kupchan）说道。

库普坎拒绝就白宫希望会谈达成的具体措施置评。

鉴于奥巴马即将于明年1月20日卸任，他在会上所能做的承诺有限。(完)