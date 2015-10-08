美国称随时准备应对朝鲜的核威胁

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月7日（记者 Andrea Shalal） - 美军北方司令部及北美空防司令部司令戈特尼（Bill Gortney）周三称，美国政府认为朝鲜有能力发射打击美国国土的核武器，美国随时准备应对此类攻击。
美国情报评估认为朝鲜拥有核武器以及有能力将核武器小型化并安装到射程可达美国的火箭上。戈特尼称，他对此持认同观点。
“我们的评估是，他们（朝鲜）有能力让核武器通过火箭到达（美国）国土，”戈特尼在智库大西洋理事会（Atlantic Council）举办的一个活动上说。
戈特尼称，朝鲜领导人金正恩的行事风格诡谲难测，但他若使用核武器，美国军方则准备回应。
“我们做好了准备，如果他蠢到敢朝我们发起攻击，我们随时准备待命。”
“我确信我们会击落他们的发射物。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。