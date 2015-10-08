美国称随时准备应对朝鲜的核威胁

路透华盛顿10月7日（记者 Andrea Shalal） - 美军北方司令部及北美空防司令部司令戈特尼（Bill Gortney）周三称，美国政府认为朝鲜有能力发射打击美国国土的核武器，美国随时准备应对此类攻击。

美国情报评估认为朝鲜拥有核武器以及有能力将核武器小型化并安装到射程可达美国的火箭上。戈特尼称，他对此持认同观点。

“我们的评估是，他们（朝鲜）有能力让核武器通过火箭到达（美国）国土，”戈特尼在智库大西洋理事会（Atlantic Council）举办的一个活动上说。

戈特尼称，朝鲜领导人金正恩的行事风格诡谲难测，但他若使用核武器，美国军方则准备回应。

“我们做好了准备，如果他蠢到敢朝我们发起攻击，我们随时准备待命。”

“我确信我们会击落他们的发射物。”（完）