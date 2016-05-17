美国告诫民众避免前往朝鲜 称在朝鲜可能遭“过于严苛的刑罚”

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿5月16日 - 美国国务院周一最新发布的旅行警告中称，美国人若无视旅行警告前往朝鲜，可能因在美国不会被视为犯罪的行为而被朝鲜处以“过于严苛的刑罚”。
美国国务院在旅行警告中称，过去10年至少有14名美国公民在朝鲜被拘押，前往朝鲜的美国民众应意识到，哪怕是拥有任何批评朝鲜的媒体出版物都可能被视为犯罪。
近几周，有两名美国人在朝鲜获刑。
美国官员长期以来一直告诫美国民众避免前往朝鲜，美国国务院周一列出了“不论有意或无意为之，都被视为犯罪”的行为，以告诫前往朝鲜旅行的美国人。
美国国务院列出的会被视为犯罪的行为包括：对朝鲜领导人金正恩或前领导人表示不敬、批评朝鲜政府、未经许可就与朝鲜民众互动、未经许可拍照以及在某些商店购物等。
美国国务院还称，美国人在朝鲜旅行时不能指望得到旅行团或导游保护，也不要期望享有隐私权。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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