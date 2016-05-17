美国告诫民众避免前往朝鲜，称在朝鲜可能遭“过于严苛的刑罚”

标题新闻：通用汽车称将向美国工厂追加10亿美元投资，将部分生产从墨西哥转移至美国
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿5月16日 - 美国国务院周一最新发布的旅行警告中称，美国人若无视旅行警告前往朝鲜，可能因在美国不会被视为犯罪的行为，而被朝鲜处以“过于严苛的刑罚”。
美国国务院在旅行警告中称，过去10年至少有14名美国公民在朝鲜被拘押，前往朝鲜的美国民众应意识到，哪怕是拥有任何批评朝鲜的媒体出版物都可能被视为犯罪。
近几周，有两名美国人在朝鲜获刑。
美国官员长期以来一直告诫美国民众避免前往朝鲜，美国国务院周一列出了“不论有意或无意为之，都被视为犯罪”的行为，以告诫前往朝鲜旅行的美国人。
美国国务院列出的会被视为犯罪的行为包括：对朝鲜领导人金正恩或前领导人表示不敬、批评朝鲜政府、未经许可就与朝鲜民众互动、未经许可拍照以及在某些商店购物等。
美国国务院还称，美国人在朝鲜旅行时不能指望得到旅行团或导游保护，也不要期望享有隐私权。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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