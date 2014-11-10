朝鲜释放两名在押美国公民

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿州塔科马11月8日（记者 Bill Rigby） - 美国高级别情报官员意外赴朝鲜斡旋后，朝鲜释放了被羁押的美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·托德·米勒（Matthew Todd Miller），两人已于周六回到家人身边。
一名美国高官称，裴俊浩和米勒在美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）陪同下回到美国。朝鲜在两周多前释放了另一位美国公民。
裴俊浩和米勒乘坐一架波音C-40 Clipper飞机，抵达华盛顿州塔科马（Tacoma）附近的刘易斯-麦科德联合基地。
现年46岁的裴俊浩为韩裔美籍传教士，居住在西雅图北部的Lynnwood，他于2012年11月在朝鲜被拘捕，被朝方以“反朝敌对罪”判处15年劳改。20多岁的米勒4月被扣押，据报被指从事间谍活动，被判6年劳改。
裴俊浩对于自己的获释感谢美国总统奥巴马和朝鲜政府，同时对支持者的思念和祈祷表示感激。
CNN报导了朝鲜政府发布的关于释放这两人发布的声明。声明称，朝方收到了奥巴马就这两人的行为进行的“诚挚道歉”，这两名美国人“对他们的罪行真心悔过，而且在服刑期间表现良好”。
根据声明，朝鲜国防委员会第一委员长、朝鲜领导人金正恩下达了释放命令。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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