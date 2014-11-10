朝鲜释放两名在押美国公民

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿州塔科马11月8日 - 美国高级别情报官员意外赴朝鲜斡旋后，朝鲜释放了被羁押的美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·托德·米勒（Matthew Todd Miller），两人已于周六回到家人身边。

一名美国高官称，裴俊浩和米勒在美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）陪同下回到美国。朝鲜在两周多前释放了另一位美国公民。

裴俊浩和米勒乘坐一架波音C-40 Clipper飞机，抵达华盛顿州塔科马（Tacoma）附近的刘易斯-麦科德联合基地。

现年46岁的裴俊浩为韩裔美籍传教士，居住在西雅图北部的Lynnwood，他于2012年11月在朝鲜被拘捕，被朝方以“反朝敌对罪”判处15年劳改。20多岁的米勒4月被扣押，据报被指从事间谍活动，被判6年劳改。

裴俊浩对于自己的获释感谢美国总统奥巴马和朝鲜政府，同时对支持者的思念和祈祷表示感激。

CNN报道了朝鲜政府发布的关于释放这两人发布的声明。声明称，朝方收到了奥巴马就这两人的行为进行的“诚挚道歉”，这两名美国人“对他们的罪行真心悔过，而且在服刑期间表现良好”。

根据声明，朝鲜国防委员会第一委员长、朝鲜领导人金正恩下达了释放命令。(完)