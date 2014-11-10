朝鲜释放两名在押美国公民

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿州塔科马11月8日 - 美国高级别情报官员意外赴朝鲜斡旋后，朝鲜释放了被羁押的美国公民裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·托德·米勒（Matthew Todd Miller），两人已于周六回到家人身边。
一名美国高官称，裴俊浩和米勒在美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）陪同下回到美国。朝鲜在两周多前释放了另一位美国公民。
裴俊浩和米勒乘坐一架波音C-40 Clipper飞机，抵达华盛顿州塔科马（Tacoma）附近的刘易斯-麦科德联合基地。
现年46岁的裴俊浩为韩裔美籍传教士，居住在西雅图北部的Lynnwood，他于2012年11月在朝鲜被拘捕，被朝方以“反朝敌对罪”判处15年劳改。20多岁的米勒4月被扣押，据报被指从事间谍活动，被判6年劳改。
裴俊浩对于自己的获释感谢美国总统奥巴马和朝鲜政府，同时对支持者的思念和祈祷表示感激。
CNN报道了朝鲜政府发布的关于释放这两人发布的声明。声明称，朝方收到了奥巴马就这两人的行为进行的“诚挚道歉”，这两名美国人“对他们的罪行真心悔过，而且在服刑期间表现良好”。
根据声明，朝鲜国防委员会第一委员长、朝鲜领导人金正恩下达了释放命令。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。