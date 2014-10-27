美军高官称朝鲜已有能力制造核弹头

路透华盛顿10月24日（记者 David Alexander/Phil Stewart） - 驻韩国美军司令斯卡帕罗蒂（Curtis Scaparrotti）将军周五称，他认为朝鲜已有能力制造可装到弹道导弹上的核弹头，但称朝鲜未进行相关试验，亦无其他迹象表明朝鲜已着手这么做。

他认为，朝鲜与伊朗和巴基斯坦的关系表明，朝鲜很可能已取得将核武器小型化并装到导弹上的技术。

他在五角大楼一次新闻发布会上作出前述表示。

他说：“我们尚未看到他们进行这样的试验，但作为一名指挥官，我认为我们不能侥幸认为他们也许尚未到达这个阶段。”

五角大楼发言人柯比（John Kirby）少将后来表示，国防部长哈格尔认同斯卡帕罗蒂对朝鲜核武进展的担忧，但他补充道，斯卡帕罗蒂并未说朝鲜有能力将核武器装到洲际弹道导弹上。

柯比表示：“斯卡帕罗蒂将军说的是，他认为他们（朝鲜）有了（核武）小型化的能力。这不等于说他们有能力将核武器装到洲际弹道导弹上发射。”

关于朝鲜核武项目究竟取得了怎样的进展，核心圈子以外的人无从得知。但若朝鲜掌握了将核武器小型化的技术，意味着朝鲜更接近建立核威慑的长期目标，这对于联合国多年的对朝制裁也是个讽刺。

当被问及朝鲜实际上是否对核武器进行了小型化时，斯卡帕罗蒂回答说：“我不知道。”

斯卡帕罗蒂指出，朝鲜公开展示过的公路机动导弹发射装置以及KN-08洲际弹道导弹令人担忧。

斯卡帕罗蒂并表示，朝鲜近期并无政治纷争或动荡的迹象。金正恩从公众视线消失数周，10月中旬再次亮相时拄着拐杖，令外界盛传他出了健康问题。

他说，金正恩仍然掌控着这个“孤立的专制政权，这个政权热衷于用武力或武力威胁去追逐利益”。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。