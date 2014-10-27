美军高官称朝鲜已有能力制造核弹头

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日 - 驻韩国美军司令斯卡帕罗蒂（Curtis Scaparrotti）将军周五称，他认为朝鲜（北韩）已有能力制造可装到弹道导弹上的核弹头，但称朝鲜未进行相关试验，亦无其他迹象表明朝鲜已着手这么做。
他认为，朝鲜与伊朗和巴基斯坦的关系表明，朝鲜很可能已取得将核武器小型化并装到导弹上的技术。
他在五角大楼一次新闻发布会上作出前述表示。
他说：“我们尚未看到他们进行这样的试验，但作为一名指挥官，我认为我们不能侥幸认为他们也许尚未到达这个阶段。”
五角大楼发言人柯比（John Kirby）少将后来表示，国防部长哈格尔认同斯卡帕罗蒂对朝鲜核武进展的担忧，但他补充道，斯卡帕罗蒂并未说朝鲜有能力将核武器装到洲际弹道导弹上。
柯比表示：“斯卡帕罗蒂将军说的是，他认为他们（朝鲜）有了（核武）小型化的能力。这不等于说他们有能力将核武器装到洲际弹道导弹上发射。”
关于朝鲜核武项目究竟取得了怎样的进展，核心圈子以外的人无从得知。但若朝鲜掌握了将核武器小型化的技术，意味着朝鲜更接近建立核威慑的长期目标，这对于联合国多年的对朝制裁也是个讽刺。
当被问及朝鲜实际上是否对核武器进行了小型化时，斯卡帕罗蒂回答说：“我不知道。”
斯卡帕罗蒂指出，朝鲜公开展示过的公路机动导弹发射装置以及KN-08洲际弹道导弹令人担忧。
斯卡帕罗蒂并表示，朝鲜近期并无政治纷争或动荡的迹象。金正恩从公众视线消失数周，10月中旬再次亮相时拄着拐杖，令外界盛传他出了健康问题。
他说，金正恩仍然掌控着这个“孤立的专制政权，这个政权热衷于用武力或武力威胁去追逐利益”。(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(