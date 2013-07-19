拜登称若朝鲜准备“真诚”谈判 美国愿与其对话

路透华盛顿7月18日（记者 Roberta Rampton） - 美国副总统拜登周四称，若朝鲜准备“真诚”谈判，并且承诺放弃核野心，美国愿与朝鲜进行对话。

拜登就美国对亚洲政策发表讲话时还鼓励中国和东盟加快谈判速度，以解决南中国海争端。拜登下周将出访印度和新加坡。

“经济增长严重依赖和平与稳定，”拜登说道。“各国对可接受的国际行为有清楚的认识十分重要。”

今年早些时候，朝鲜曾威胁称要对美国和韩国发动核攻击，导致局势一度十分紧张。此后，朝鲜表示愿意与美国谈判。

拜登对朝鲜的这一提议报之一笑。

“要是我母亲，她会说‘我以前看过这部电影’，”拜登说。“我们愿意，但前提是朝鲜准备进行真诚谈判。”

他指出，朝鲜的“模式是先挑起危机，然后索要奖励才会罢手”，随后又继续“他们的核征程”，美国对此不会接受。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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