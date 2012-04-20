美防长称中国曾援助朝鲜导弹项目

美国国防部长帕内塔周四称，中国曾向朝鲜导弹项目提供过一些援助。“我确信，（朝鲜）得到了中国的一些协助，但我不知道到什麽程度，”帕内塔在众议员军事委员会被问及中国是否通过“贸易和技术交流”支持朝鲜导弹项目时说。路透