美防长称中国曾援助朝鲜导弹项目

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透华盛顿4月19日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周四称，中国曾向朝鲜导弹项目提供过一些援助。
“我确信，（朝鲜）得到了中国的一些协助，但我不知道到什麽程度，”帕内塔在众议员军事委员会被问及中国是否通过“贸易和技术交流”支持朝鲜导弹项目时说。
中国是朝鲜唯一的主要盟友，两国军事和经济关系由来已久。
帕内塔以信息涉及敏感问题为由，不愿在公开场合透露有关中国支持朝鲜发展导弹能力的更多详情。
“但很明显，（中国）在这方面提供了援助，”他说。
他指出，毋庸置疑，朝鲜努力发展远程导弹和核武器对美国构成威胁，“正是因为如此，我们非常重视朝鲜及他们的挑衅行为”。
“中国应该敦促他们（朝鲜）进行外交谈判。我们本以为正取得一些进展，但突然又面临朝鲜的挑衅，”他补充说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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