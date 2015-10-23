美议员呼吁将朝鲜重新纳入“支持恐怖主义的国家”名单

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿10月22日 （记者 Patricia Zengerle） - 美国众议院议员周四呼吁把朝鲜重新加入“支持恐怖主义的国家”名单。该名单中的国家在贸易及其他方面受到限制。
但奥巴马政府的官员表示，作出这类决定需要时间，需经过谨慎考虑。
“朝鲜的行为越来越明目张胆。”美国共和党众议员Ted Poe在关于是否应将朝鲜纳入该名单的听证会上说。
一年前索尼影业遭到的黑客攻击被归咎于朝鲜，此后要求将朝鲜纳入该名单的呼声日盛。
朝鲜因1987年的大韩航空空难事件被加入该名单，当时大韩航空的一架航班在空中爆炸，机上115人全部遇难。但2008年布什政府将朝鲜从该名单去除，以换取弃核谈判进展。
目前有三个国家在美国“支持恐怖主义的国家”名单中，分别是伊朗、苏丹和叙利亚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。