美议员呼吁将朝鲜重新纳入“支持恐怖主义的国家”名单

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Patricia Zengerle
路透华盛顿10月22日 - 美国众议院议员周四呼吁把朝鲜重新加入“支持恐怖主义的国家”名单。该名单中的国家在贸易及其他方面受到限制。
但奥巴马政府的官员表示，作出这类决定需要时间，需经过谨慎考虑。
“朝鲜的行为越来越明目张胆。”美国共和党众议员Ted Poe在关于是否应将朝鲜纳入该名单的听证会上说。
一年前索尼影业遭到的黑客攻击被归咎于朝鲜，此后要求将朝鲜纳入该名单的呼声日盛。
朝鲜因1987年的大韩航空空难事件被加入该名单，当时大韩航空的一架航班在空中爆炸，机上115人全部遇难。但2008年布什政府将朝鲜从该名单去除，以换取弃核谈判进展。
目前有三个国家在美国“支持恐怖主义的国家”名单中，分别是伊朗、苏丹和叙利亚。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”