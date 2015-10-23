美议员呼吁将朝鲜重新纳入“支持恐怖主义的国家”名单

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Patricia Zengerle

路透华盛顿10月22日 - 美国众议院议员周四呼吁把朝鲜重新加入“支持恐怖主义的国家”名单。该名单中的国家在贸易及其他方面受到限制。

但奥巴马政府的官员表示，作出这类决定需要时间，需经过谨慎考虑。

“朝鲜的行为越来越明目张胆。”美国共和党众议员Ted Poe在关于是否应将朝鲜纳入该名单的听证会上说。

一年前索尼影业遭到的黑客攻击被归咎于朝鲜，此后要求将朝鲜纳入该名单的呼声日盛。

朝鲜因1987年的大韩航空空难事件被加入该名单，当时大韩航空的一架航班在空中爆炸，机上115人全部遇难。但2008年布什政府将朝鲜从该名单去除，以换取弃核谈判进展。

目前有三个国家在美国“支持恐怖主义的国家”名单中，分别是伊朗、苏丹和叙利亚。（完）