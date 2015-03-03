美国情报总监称去年在朝鲜所受待遇冷热两重天

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿3月2日 - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他去年11月秘密前往朝鲜带回两名被拘押的美国人时，最初获得盛大宴席招待，但后来却被朝方告知他的安全无法保证。
在周一美国外交关系协会举办的论坛上，克拉珀首次详尽披露了他受奥巴马总统之命前往朝鲜的细节。
克拉珀称，抵达朝鲜首都平壤之后，一位朝鲜四星将军在一家保龄球馆楼上的餐厅设宴款待。宴席有12道菜，克拉珀称宴席“简直不可思议”。
但克拉珀称，第二天朝鲜国家安全部门的一位代表来到宾馆，告诉克拉珀说朝鲜不再将其视为总统特使，无法保证克拉珀一行的安全。
克拉铂称，他们收拾好行李，被带到一家平壤酒店的房间，朝鲜检控官员带领的官员代表团和两名身穿囚服的美国人--裴俊浩（Kenneth Bae）和马修·米勒（Matthew Miller）正在房间里等他们。
在宣读对裴俊浩和米勒的谴责书后，朝鲜官员离开房间，将他们留给了克拉珀和他的助手们。重获自由的裴俊浩和米勒换了衣服，一行前往机场飞回美国。
46岁的韩裔美国传教士裴俊浩，于2012年11月在朝被捕，以从事“反朝敌对行为”为由被判处15年劳动教养。20多岁的米勒则据称被控间谍罪名，被判处六年劳动教养，他去年4月起被拘押。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。