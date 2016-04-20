金正恩相比其父更加“激进、傲慢与冲动”--美军高级将领

路透华盛顿4月19日 - 美国一位高级将领周二称，朝鲜领导人金正恩在推进该国军事项目时，看似比其父亲更加“激进、傲慢与冲动”。

美国陆军上将文森特·布鲁克斯（Vincent Brooks）在参议院听证会上表示，他对朝鲜的方向感到“不乐观”。美国总统奥巴马提名布鲁克斯出任美国驻韩国部队司令。

“相比其父，在推进朝鲜的核项目与无视国际关切方面，金正恩更加激进，”布鲁克斯在书面答复参议院军事委员会的提问时表示。

布鲁克斯提到金正恩上台以来对朝鲜高级官员的清洗和处决，并称：“由于金正恩的行为以及缺乏他愿意征求意见的顾问，我们现在认为动荡的可能上升。”

布鲁克斯在听证会上称，一些中国军方的领导人告诉他，“他们对平壤的影响力不如以前”，但他对此表示质疑。

“我的评估是，中国实际上感到受挫，但不愿意施加可能威胁朝鲜政权生存的压力，”他在书面答复参议院军事委员会提问时说道。

布鲁克斯重申了美国军方的立场，即美国必须假设最坏情境，进行相应防御准备。

“鉴于（朝鲜）政权对核与导弹项目投入的时间与资源，我们必须假设朝鲜拥有通过弹道导弹搭载和发射核弹头的技术能力，”他说道。（完）