独家：智库称其可能已发现朝鲜一处早期核设施

路透华盛顿7月21日 - 据路透周四看到的一份报告，美国一个智库称其可能已发现朝鲜的一个秘密设施，它被用于核武器铀浓缩项目的早期阶段。如果得到确认，可能对于未来的核协议能否成功很关键。

美国智库科学与国际安全研究所(ISIS)的这份报告表示，对于朝鲜是否已公开其全部核设施一直存在疑问。它还表示，确认这些核设施的位置，对于未来冻结和拆除朝鲜核武项目的协议取得成功很关键。

报告称，该地点距离宁边核设施27英里(43公里)，可能在研发用于铀浓缩的离心机过程中发挥了关键作用。

这个可能曾用于早期离心机研开发的设施，据信位于Panghyon空军基地旁边山内的一个飞机部件厂里面。报告表示，是通过商业卫星图像确定其位置的。

ISIS所长欧布莱特(David Albright)称，目前尚不清楚该飞机部件厂是否仍在运行，但叛逃者提供的信息表明，朝鲜可能有三个生产规模的离心机制造厂在运行，但它们的位置还没有得到证实。

报导引述一位匿名官员的话称，新发现的地点可能容纳过200-300台离心机。(完)